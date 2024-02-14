Москва, 14 февраля, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) в рамках всероссийской акции «Недели безопасного Рунета — 2024» провели «Открытый диалог о безопасном Рунете», сообщила пресс-служба РОЦИТ. Обсуждались актуальные угрозы и вызовы, с которыми сталкивается Рунет.

Одной из основных информационных угроз России являются иноагенты, которые выступают инструментами информационной борьбы против РФ, отметил в своём выступлении председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Как и в любой войне, а информационный сектор здесь не исключение, в любом большом конфликте очень важно лишить противника ресурсов. И поэтому в ближайшие дни мы внесём законопроект о запрете рекламы у иноагентов. Я считаю, что закон должен распространяться не только для компаний с государственным участием, а вообще для всех», — сказал Горелкин.

Иностранные платформы, и в том числе YouTube, не скрывают желания работать в Рунете, но не соблюдают «закон о приземлении», а учитывая, что данная платформа является инструментом Запада в информационной войне против России и активно подавляет своих конкурентов, следовало бы рассмотреть вопрос о замедлении работы YouTube, отметил Горелкин. Это поможет обеспечить конкуренцию с российскими альтернативами платформы, считает он.

Рунет не сможет стать суверенным и безопасным, пока сохраняется монополия западных, враждебно настроенных к России компаний, и в такой ситуации появление новых отечественных видеоплатформ и усиление существующих приведет к замещению недружественных сервисов, отметил в свою очередь директор EdgеЦентр Михаил Шурыгин.

Одним из основных вызовов для Рунета является киберпреступность, заявили в своих выступлениях эксперты. Можно предполагать, что число кибератак в 2024 году вырастет, отметила руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Ольга Баскакова. Необходимо внесение поправок в законодательство, в том числе введение в правовое поле понятие «фишинга», сказала она.

Одной из необходимых мер является борьба с провайдерами из недружественных стран, отметил в свою очередь Шурыгин.

«Провайдеры, которые не открывают в РФ филиалов и не состоят в реестре, не регулируются нашим законодательством, не следуют базовым стандартам безопасности и могут стать плацдармом для кибератак. Важно не только усиливать наказание за нарушения, но и работать над улучшением системы обнаружения и пресечения незаконной деятельности. Как раз на серверах компаний, которые не подчиняются законам РФ, могут размещаться вредоносные программы, проводиться фишинговые атаки и другие виды киберпреступлений», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года эксперты заявили, что количество хакерских атак может заметно увеличиться к выборам президента России, которые пройдут в марте 2024 года. У зарубежных спонсоров тех, кто занимается кибератаками, есть серьёзные возможности и в отношении инфраструктуры, и в плане экспертизы, отметил директор центра противодействия кибератакам группы кампаний «Солар» Владимир Дрюков.

В апреле 2023 года депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с ИА Регнум отметил, что Цифровые гиганты нуждаются в дополнительном законодательном регулировании, поскольку механизмы саморегулирования не работают. «Яндекс. Музыка», музыкальные разделы ВКонтакте и Одноклассников стали «кладезем антироссийской и украинской пропаганды», и помимо музыкальных треков на этих интернет-площадках можно слушать антироссийские подкасты и произведения «беглых иноагентов», заявлял депутат.