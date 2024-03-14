Москва, 14 марта, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поручил сделать всё необходимое для решения проблемы школ с туалетами во дворе. Такую задачу он поставил в ходе заседания программной комиссии партии.

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«У нас есть школы с туалетами во дворе?» — спросил Медведев.

Ему ответили, что таких школ в сельских территориях страны осталось крайнее мало.

«Надо сделать всё, чтобы закрыть эту проблему», — заявил он.

Председатель сообщил, что о существовании таких объектов он знает из своих поездок по стране.

«Надо этим заниматься. Не доделали что-то, надо прямо сказать: простите, не доделали, доделаем сейчас. Эту стыдобу надо полностью изничтожить», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2017 года в России насчитывалось 3400 школ с туалетами на улицах. По словам министра образования и науки России Ольги Васильевой во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации, наиболее проблемным регионом в плане учебных помещений в России тогда являлась Республика Тува — это единственный регион, где на тот момент занятия в школах работали в три смены, а в большинстве сельских районов в школах не было тёплого туалета.