Москва, 10 октября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В России 3400 школ до сих пор не имеют тёплых туалетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявила министр образования и науки Россия Ольга Васильева на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Mggeu.ru Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева

«К сожалению, моему глубочайшему сожалению, у нас 3400 школ, где туалеты на улицах», — заявила Васильева.

Наиболее проблемным регионом в плане учебных помещений в России является Республика Тува — это единственный регион, где занятия в школах работают в три смены, а в большинстве сельских районов в школах нет тёплого туалета.

«Наша главная задача — решать эти вопросы совместно с вами», — заявила министр, обращаясь к сенаторам.

«У нас есть порядка 2000 школ, которые подпирают доски, потому что они просто расходятся. Но мы потихонечку строим, как можем строим, и знаем про все эти больные вопросы», — указала она.