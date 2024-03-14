Москва, 14 марта, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Московская прокуратура провела проверку публикаций в социальных сетях правнучки лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой и выявила в её словах призывы к терроризму, сообщает 14 марта RT.

Пресс-службе Следственного Комитета России

Отмечается, что московская прокуратура отправила материалы проверки в Следственный комитет России, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокурорская проверка была проведена по запросу главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Как передавало ИА Регнум, Богданова, которая сбежала из России в Бельгию, активно поддерживает и помогает ВСУ. В Сети она собирает деньги для украинских военных, она оплатила надпись на артиллерийских снарядах ВСУ, которые от её имени запустили по городам и сёлам ДНР. Фотографию подписанных ею снарядов Богданова опубликовала в одной из социальных сетей.

Ранее она призвала ударить ядерным оружием по Москве и выразила готовность проспонсировать этот удар. По её мнению, это необходимо для «прекрасного завершения конфликта» на Украине. В качестве примера она привела атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, бомбардировка этих японских городов армией США является общепризнанным в мире военным преступлением.

При этом Богданова вызвалась проспонсировать ядерный удар по Москве, заявив, что её никоим образом не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий бомбардировки. В том числе, по словам Богдановой, ей всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

Сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор заявил ИА Регнум, что слова правнучки Валерия Чкалова не имеют ничего общего со свободой слова, это просто дурость и вседозволенность.

Сложно представить эти слова от адекватного человека, отметил он, добавив, что для его отца Чкалов был великим человеком, он очень уважал его и восхищался. Когда Чкалов совершал свои подвиги, не думал, что такое поколение вырастет, указал Виктор Маресьев.