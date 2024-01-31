Москва, 31 января, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала ударить ядерным оружием по Москве и выразила готовность проспонсировать этот удар. Об этом 31 января сообщает радио Sputnik.

Кадр из видео Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова

По мнению Богдановой, высказанному в ходе интернет-дебатов с журналистом Олегом Кашиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), ядерный удар по Москве необходим для «прекрасного завершения конфликта» на Украине. В качестве примера она привела атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, бомбардировка этих японских городов армией США является общепризнанным в мире военным преступлением.

При этом Богданова вызвалась проспонсировать ядерный удар по Москве и заявила, что её никоим образом не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий бомбардировки. В том числе, по словам Богдановой, ей всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

Журналист международной медиагруппы «Россия Сегодня», член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в своём Telegram-канале призвал обратить внимание на заявление Богдановой об ударе по Москве ядерным оружием. По словам Гаспаряна, предыдущее обращение было сделано в июне прошлого года, он призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Богдановой в социальных сетях на предмет нарушения ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Кроме того, журналист призывал признать Богданову иностранным агентом. Как указал Гаспарян, Богданова «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».

Правнучка советского лётчика Чкалова сейчас проживает в Израиле. Она уже была замечена в распространении фейков о российской армии и открыто признавалась в том, что финансово помогает ВСУ. По данным Readovka, у Богдановой в России имеются собственный бизнес и недвижимость.

Ранее ИА Регнум сообщало, что продюсер Максим Фадеев назвал экстремизмом и призывом к массовым убийствам заявления певицы Наргиз Закировой относительно России и Украины, которые она высказала в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Фадеев признался, что был шокирован словами певицы, оскорбившей граждан России и руководство страны.

Разговор с Закировой российские пранкеры выложили в интернет 29 ноября 2023 года. Считая, что общается с бывшим украинским министром культуры Александром Ткаченко, певица назвала себя патриоткой США и рассказала о ненависти к России и её руководству. Она также призналась, что спонсировала ВСУ. Кроме того, по её словам, она попросила, чтобы её имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк. Ранее певице из Узбекистана уже запретили въезд на территорию России, где она и стала знаменитой, на 50 лет.