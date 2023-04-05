Брюссель, 5 апреля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Правнучка легендарного лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова, сбежавшая из России в Бельгию, активно поддерживает и помогает Вооружённым силам Украины (ВСУ). В Сети она собирает деньги для украинских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, она оплатила надпись на артиллерийских снарядах ВСУ, которые от её имени запустили по городам и селам Донецкой народной Республики (ДНР). Фотографией подписанных ею снарядов она «похвасталась» в Twitter. На одном из снарядов украинской армии Дарья, которая прячется за ником Пепел Клааса, захотела сделать надпись «Привет из Бельгии».

Кроме того, наследница известного советского лётчика переводит тысячи евро на нужды ВСУ и объявляет среди подписчиков сборы на квадрокоптеры для украинских военных и прочие необходимые в сражениях с российскими солдатами вещи.

В Сети Дарья периодически высказывает сожаление, что не может сама воспользоваться приобретёнными вещами и лично «отстреливать» врагов «на месте».

«Мне жаль, что лично не могу с ними расправится… Мне бы хотелось видеть эти лица в прицел», ― написала она.

Валерий Чкалов — советский лётчик-испытатель. В июле 1936 года командовал перелётом протяжённостью 9375 километров из Москвы до острова Удд в Охотском море, который продолжался 56 часов. За это он и все члены экипажа самолёта были удостоены звания Героев СССР.

В 1937 году экипаж самолёта, возглавляемый Чкаловым, 18−20 июня совершил первый беспосадочный перелёт из Москвы в Ванкувер через Северный полюс, протяжённостью 8504 километров. Чкалов погиб 15 декабря 1939 года во время испытания нового истребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Киеве по согласованию с украинским минкультом демонтировали памятник Чкалову. Монумент был установлен в сквере, который носил имя лётчика. В период «незалежности» вандалы оторвали от памятника табличку с его именем.

Правнучка героя Дарья одобрила действия киевских властей, заявив, что «из пособий по авиации он [Чкалов] не пропадёт, перелёты его никуда не денутся».