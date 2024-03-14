Ветлуга, Нижегородская область, 14 марта, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Следственные действия проводятся в частном доме в городе Ветлуга, где нашли пенсионерку с отрубленной головой. Об этом сообщает 14 марта пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

СКР по Нижегородской области

Тело 69-летней женщины с отчленённой головой обнаружили 13 марта возле дома на улице Максима Горького. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), подозреваемый устанавливается.

«В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Ведомство показало видео с места преступления. На кадрах виден дом с просторными комнатами.

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Как сообщало ИА Регнум, пенсионерку могли убить из-за старинных монет и антиквариата. Её нашли со связанными руками, отрубленной головой и следами побоев на теле. Вероятно, злоумышленники хотели узнать, где женщина хранит ценности. В её доме действительно много старинных вещей, но их ценность пока не установлена.