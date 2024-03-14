Ветлуга, Нижегородская область, 14 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В Нижегородской области в городе Ветлуга пенсионерку убили из-за старинных монет и антиквариата, ценность которого ставят под сомнение. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным канала, 69-летнюю Аллу Кокшарову нашли мёртвой возле её дома на улице Горького. Отмечается, погибшую обнаружили со связанными руками, отрубленной головой и следами побоев на теле.

По предварительной информации, преступники пытали пенсионерку, чтобы выяснить местонахождение её ценностей. Вместе с тем в материале отмечается, что в доме погибшей находится много старинных вещей, однако их ценность, как и размер ущерба, ещё предстоит определить.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года в Санкт-Петербурге домработница-мигрантка усыпила, а затем ограбила 66-летнюю пенсионерку. Отмечалось, что преступление домработница совершила в соучастии с мужчиной. Перед хищением имущества потерпевшей угрожали ножом и принудили выпить снотворное.