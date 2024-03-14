Москва, 14 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Россия запретила въезд бывшему послу США Джону Салливану, заявил 14 марта МИД РФ.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Джон Салливан

Кроме того, закрыт въезд для нескольких заместителей министров торговли, финансов и энергетики США, а также для пресс-секретаря Госдепа Миллера.

Также въезд в Россию закрыт для главы американской компании Lockheed Matrin и создателя частной военной компании Blackwater.

«Альфред Кларк (Alfred Ray Clark) — создатель ЧВК «Блэк уотер». Шамала Литтлфилд (Shamala N. Littlefield) — президент компании «Локхид Мартин Глобал». Джон Салливан (John Joseph Sullivan) — бывший посол США в России», — сказано, в частности, в обновлённой версии списка.

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