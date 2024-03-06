Сочи, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Отношения между Москвой и Вашингтоном стали хуже некуда, США фактически воюют с Россией, так как по её территории ездят американские танки, заявил 6 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодёжи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас обстановка не очень в наших отношениях. Хуже, наверное, ещё не было. Америка воюет против нас. Она воюет. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо», — сказал он, общаясь с приехавшим на фестиваль американцем.

Песков подчеркнул, что приезд в страну американцев свидетельствует о том, что народы России и США не являются врагами. Он также подчеркнул, что в России нет антиамериканизма.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы в ходе СВО подбили три M1 Abrams. Видео уничтожения первого танка опубликовали 26 февраля. Его подбили под Авдеевкой в ДНР.

Об уничтожении второго американского танка сообщили 3 марта. Российские бойцы его ликвидировали также на авдеевском направлении, применив FPV-дроны. Видео, как подбили третий Abrams, опубликовали 5 марта. Его уничтожили возле села Бердычи на том же направлении.

Минобороны пока подтвердило уничтожение двух танков Abrams.