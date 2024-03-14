Москва, 14 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Россия закрыла въезд ещё для 227 граждан США, причастных к русофобскому курсу вашингтонской администрации и вовлечённых в антироссийские акции, сообщил 14 марта МИД РФ.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за «поддержку Кремля и специальной военной операции», въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США, а также непосредственно вовлечённых в антироссийские акции», — сказано в заявлении МИД.

В список внесены представители исполнительной власти США, делового сообщества, медиа и академических кругов, которые регулярно делают враждебные выпады против России и распространяют откровенную клевету, заявил МИД.

Одна из целей «стоп-листа» — закрепить у Вашингтона «на рефлекторном уровне» осознание того, что любые проявления агрессии не останутся безнаказанными, сказано также в заявлении.

Новость дополняется.