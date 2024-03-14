Москва, 14 марта, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Мошенники пытаются украсть мобильный номер с помощью подмены или восстановления цифровой SIM‑карты — eSIM, чтобы войти в онлайн-банк, сообщили Lenta.ru специалисты компании F. A. С. С. T.

Иван Шилов ИА REGNUM

По их словам, злоумышленники создают заявку на сайте или в приложении оператора от лица пользователя на перевод номера с физической SIM-карты на цифровую. В результате мошенники получают доступ к номеру.

Как отметил специалист департамента Fraud Protection компании F. A. C. C. T. Дмитрий Дудков, получив доступ к мобильному телефонному номеру жертвы, киберпреступники могут получить коды доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам.

Больше всего мошенников интересуют сервисы онлайн-банкинга, добавил он. Сообщения с кодом подтверждения, которые будут приходить на номер, позволят снять все деньги со счёта жертвы, а также оформить кредиты.

Как передавало ИА Регнум, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов ранее рассказал, что злоумышленники стремятся завладеть оригиналами голосов людей, чтобы при помощи технологий генерировать просьбы к их родственникам для незаконного получения денег.

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян отмечал, что мошенники стали чаще просить своих потенциальных жертв прислать голосовое сообщение, чтобы в дальнейшем использовать образец голоса для незаконного получения денег.

По его словам, для того чтобы заполучить образцы голосов, злоумышленники используют разные предлоги. В частности, они обещают пользователям смартфонов заказы на озвучивание рекламы или фильмов.