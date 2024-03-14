Москва, 14 марта, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о планах по созданию железного занавеса между Россией и странами Прибалтики является попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом 14 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Дмитрий Леви.

(сс) Saeima / Ieva Ābele

«В сегодняшних реалиях говорить о том, что между Россией и странами Прибалтики возможен железный занавес, — это из области фантастики. Прибалтийские страны не обладают достаточными экономическими и геополитическими возможностями, чтобы создать такой барьер», — отметил политолог.

Он пояснил, что этим странам было дозволено высказывать наиболее агрессивную, ангажированную позицию, делать громкие заявления в сторону большого игрока на политической арене, коим является Россия. Это позволяет удержать уровень вербальной агрессии по отношению к России, но на большую политику такие заявления не оказывают никакого влияния.

Страны Прибалтики полностью зависимы от экономики Европейского союза и не являются самостоятельными экономическими игроками. Их зависимость проявляется в текущей энергетической зависимости от России, сырьевой и продуктовой зависимости от стран ЕС, уточнил Леви.

По его словам, если эти страны выпадут из крупной экономики, то у них произойдёт коллапс, переход исключительно на внутреннее обслуживание и сельское хозяйство. В этом плане ресурс самостоятельного развития экономики стран Прибалтики весьма ограничен. Заявление Латвии о планах по созданию железного занавеса является попыткой выдать желаемое за действительное и представляет собой лишь словесные интервенции.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и странами Прибалтики появится железный занавес. Вместе с тем Силиня признала, что Латвии пока не удается обеспечить независимость от российских нефти и газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление премьер-министра Латвии о «железном занавесе». Она поинтересовалась, хватит ли железа или его тоже будут покупать у России.