Москва, 14 марта, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о благоприятной для украинской армии обстановке на фронте, однако в реальности ситуация складывается иначе, пишет журналист Дэвид Бреннан для издания Newsweek.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Российские войска добиваются новых, хотя и незначительных, территориальных успехов, при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены», — пишет Бреннан.

Вооружённые силы России продвигаются вперёд на всех направлениях, об этом пишут все крупные западные СМИ, заключил журналист.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима в интервью французскому телеканалу BFM TV заявил, что наступление ВС России якобы удалось остановить.

Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это заявление является враньём и все украинцы, особенно военные, понимают, что он занижает реальные данные. По её словам, Зеленскому выгодно занижать потери, чтобы получать от Запада больше денег на содержание и вывозить их за границу.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 февраля на заседании ведомственной коллегии рассказал о текущей обстановке в зоне спецоперации и о потерях украинской армии в живой силе и технике. По словам главы оборонного ведомства, ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. За время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных, добавил Шойгу.