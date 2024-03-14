Белгород, 14 марта, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгород 14 марта, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия», — говорится в сообщении.

Глава Белгорода уточнил, что во время обстрела города снаряд попал в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте.

«Мои соболезнования близким…» — написал Демидов.

Он добавил, что оперативные службы оказывают помощь местным жителям.

Кроме того в посте указано, что в результате атаки украинских боевиков повреждено пять домов в частном секторе, медицинское учреждение, а также 25 машин.

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