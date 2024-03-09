Киев, 9 марта, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий мобилизацию осуждённых, могут внести на рассмотрение в Верховную Раду Украины на следующей неделе. Об этом в субботу, 9 марта, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован, на ближайших заседаниях ВР он будет вноситься на голосование. Ожидаю, что это (Принятие законопроект. — Прим. ред.) — весна, позднее», — указал чиновник.

По его словам, тысячи осуждённых, отбывающих наказание, желают вступить в ряды Вооружённых сил Украины. При этом Малюська отметил, что далеко не все командиры хотят видеть в своих подразделениях осуждённых, в связи с чем чиновник допустил возможность формирования отдельных отрядов из мобилизованных преступников.

Как передавало ИА Регнум, в феврале первый заместитель главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что украинские граждане, приговорённые судами к условному сроку за уклонение от мобилизации, подлежат призыву в ВСУ. При этом он отметил, что судам ещё предстоит провести работу над тем, чтобы люди почувствовали, что им не удастся избежать мобилизации.

12 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 13 мая 2024 года. Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. С того момента мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны, повести стали вручать в общественных местах. В том числе призыву подверглись граждане, непригодные по состоянию здоровья.