Киев, 13 марта, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Границы Украины нельзя рассматривать в отрыве от современных реалий, а возвращаться к стране образца 1991 года никто не хочет. Об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Границы 1991 года — это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться на Украину образца 1991 года. Все говорят про территории, но они не понимают, что территории, политическая конфигурация, геополитическое положение страны нельзя рассматривать в разрыве друг от друга», — рассказал он в интервью политологу Вадиму Карасёву.

По мнению эксперта, украинцы находятся в капкане, веря, что с помощью военных действий можно вернуть уже потерянные территории.

Именно эта вера в возвращение состояния 1991 или 2021 годов стала главной проблемой как для политических элит, так и для всего общества, подчеркнул Кущ.

Он сделал вывод, что это невозможно, хотя именно такое убеждение порождает бесконечный характер военных действий. Экономист подчеркнул, что Украина фактически воюет со временем.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко пояснил, что заявления и намерения Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведут к катастрофе. Плана как такового и нет, а есть лишь лозунги и призывы, уточнил он.

Бондаренко добавил, что к нынешним проблемам Украины добавятся депопуляция, раскол общества и потеря территорий. А эти факторы будут десятилетиями аукаться Киеву, отметил эксперт.

Тогда же о невозможности возвращения бывших украинских территорий заявили в США. Кандидат в президенты Штатов Майкл Ректенвальд пояснил, что в результате конфликта Украина не сможет вернуть себе регионы, воссоединившиеся с Россией. Он назвал попытки Киева преступлением и сделал вывод, что США спонсируют бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего всё и началось — Донбасс останется российским.

Начиная с октября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса, он также подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах.