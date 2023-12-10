Вашингтон, 10 декабря, 2023, 12:12 — ИА Регнум. В результате конфликта Украина не сможет вернуть себе регионы, воссоединившиеся с Россией, заявил кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Кадр из видео Майкл Ректенвальд

«Это преступление. Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего всё и началось — Донбасс останется российским», — сказал Ректенвальд.

По его словам, разжигая прокси-конфликт на Украине, Соединённые Штаты обогащают собственный военно-промышленный комплекс, Вашингтону абсолютно всё равно, что это происходит за счёт украинских солдат, которых погибло уже несколько сотен тысяч.

Мечта киевского режима о перевороте в России и свержении президента страны Владимира Путина несбыточна, так как за время СВО его позиции в стране лишь укрепились, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер 9 декабря заявил, что украинские власти могут потерять сразу четыре города, если не начнут мирные переговоры на условиях России. По его словам, в Киеве сейчас нет той позиции, которая позволяла бы рассуждать о возвращении территорий, ставших частью России после референдумов.

18 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого им не удалось сделать на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации.