Москва, 13 марта, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Швецию, недавно вступившую в НАТО, будут всё больше задействовать в операциях против России, на что Москва даст свой ответ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 13 марта на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, власти Швеции не могут не понимать, что силы Североатлантического альянса теперь будут активнее задействовать территорию этой страны для того, чтобы вести военную деятельность, в том числе разведывательную, против России.

«Как мы неоднократно говорили, всё, что будет происходить на земле, будет получать сначала нашу всестороннюю оценку, а затем на основе этой оценки будем предпринимать соответствующие действия ответного характера, зеркального, симметричного. Это всё будет решаться экспертами», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла церемония, посвящённая принятию Швеции в военный блок. На мачту был поднят шведский национальный флаг.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах вместе с партнёрами по НАТО защищать остров Готланд в Балтийском море от России.

Жителей Швеции, как отмечают СМИ, стали готовить к возможной войне с Россией. Правительство приступило к выпуску соответствующих рекомендаций, гражданам посоветовали запастись консервами, приобрести аптечку, радио и переносной фильтр для воды.

29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что западные политики приписывают Москве некие планы нападения на Европу, хотя сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и обсуждают, отправлять ли воинские контингенты на Украину.