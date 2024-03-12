Стокгольм, 12 марта, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью Financial Times (FT) заявил о планах вместе с партнёрами по НАТО защищать остров Готланд в Балтийском море от России.

Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

По его словам, у Швеции было лишь небольшое военное присутствие на Готланде. Другие страны НАТО называли это критической уязвимостью для альянса.

Кристерссон уточнил, что в НАТО будут обсуждаться вопросы расширения шведского присутствия на Готланде, а также наблюдения и размещения подводных лодок.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что шведские власти не хотят, чтобы на территории страны на постоянной основе размешались базы НАТО.

Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Заявку на вступление власти страны подавали одновременно с Финляндией в 2022 году, но утверждение принятия Швеции в военный блок затянулось из-за позиции властей Турции и Венгрии.

Флаг Швеции был поднят у штаб-квартиры НАТО 11 марта. Сообщалось, что НАТО планирует активно использовать Швецию в случае конфликта с Россией. Как писала ранее FT, Швеция хорошо подходит на роль логистического хаба для переброски сил военного блока в Прибалтику.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказался от агрессивной политики в отношении Москвы, продолжая перебрасывать свои силы и усиливаться вблизи российских границ.

Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал на то, как стремительно Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета, которого придерживались десятилетиями. Он подчеркнул, что Россия ответит на их присоединение к НАТО, нарастив вооружения в Московском и Ленинградском военных округах.