Париж, 12 марта, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Жителей Швеции стали готовить к возможной войне с Россией, правительство этой страны уже выпускает соответствующие рекомендации, пишет французский портал Sud Ouest.

He Miao/XinHua/Global Look Press

Отмечается, что шведским гражданам советуют запастись консервами, приобрести аптечку, радио и переносной фильтр для воды. Специалисты считают, что в условиях военного времени следует иметь запас еды на три месяца вперёд, пишет портал. По его данным, до конца текущего года жители Швеции получат инструкции, в которых будет указано, как необходимо себя вести при неблагоприятном развитии событий.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что западные политики приписывают России некие планы нападения на Европу, хотя сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и обсуждают, отправлять ли воинские контингенты на Украину.

Россия располагает оружием, способным поражать цели на территории стран Запада, но утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу являются бредом, подчеркнул глава государства.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 марта заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, в том числе на государства НАТО. Она напомнила, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой, что прописано в доктринальных документах НАТО.