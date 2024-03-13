Москва, 13 марта, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Россия входит в десятку стран, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил 13 марта на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» отраслевого Дня ИИ на выставке «Россия».

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия по объёму совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — сказал министр.

Он отметил, что ИИ сегодня массово внедряется в бизнесе и системе государственного управления. Уровень внедрения за два года вырос в полтора раза — с 20,8% в 2021 году до 31,5% в 2023 году.

Эта сфера не только достигла высокой степени зрелости. Технологии ИИ постоянно усложняются, например, развивается генеративный ИИ, который сам создает продукт. Россия по числу генеративных моделей вышла на четвёртое место в мире, добавил Решетников.

Он подчеркнул важность параллельного развития фундаментальной науки, методов расчётов для нейросетей и новых способов формирования моделей, оптимизации вычислений. В России будут формировать научные школы, открывать новые исследовательские центры, привлекать бизнес к развитию ИИ.

Как сообщало ИА Регнум, в России утверждена обновлённая стратегия развития искусственного интеллекта, об этом президент Владимир Путин заявил 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В документе, пояснил он, говорится о новых целях, в том числе о необходимости обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели.

Алгоритмы искусственного интеллекта — это важный элемент цифровых платформ и России нужно быть в этой сфере самодостаточной и конкурентоспособной, подчеркнул президент.