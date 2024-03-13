Киев, 13 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Военное руководство Украины в ходе новой волны мобилизации собирается провести ротацию более 300 тыс. военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в зоне боевых действий. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на минобороны Украины.

Global Look Press

В публикации издания сказано, что порядка 330 тысяч украинских военных и офицеров, участвующих в боевых действиях, будут заменены новобранцами после принятия закона о новых правилах мобилизации, в рамках которой планируют призвать до 500 тыс. человек.

Вместе с тем оставшуюся часть новых мобилизованных будут использовать для восполнения потерь и других нужд ВСУ, пояснило издание.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 12 февраля подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 13 мая 2024 года. Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. С того момента мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны, повестки стали вручать в общественных местах. В том числе призыву подверглись граждане, непригодные по состоянию здоровья.

Украинский министр юстиции Денис Малюська 9 марта в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что законопроект, предусматривающий мобилизацию осуждённых, могут внести на рассмотрение в Верховную раду Украины на следующей неделе. По его словам, тысячи осуждённых, отбывающих наказание, желают вступить в ряды Вооружённых сил Украины. При этом Малюська отметил, что далеко не все командиры хотят видеть в своих подразделениях осуждённых, в связи с чем чиновник допустил возможность формирования отдельных отрядов из мобилизованных преступников.

В ноябре 2023 года майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с телеканалом CNN пожаловался на критическую нехватку личного состава. В случае продолжения конфликта с Россией призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины, сказал он.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы. По его словам, украинское правительство спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.