Москва, 13 марта, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Военнослужащие Росгвардии в ночь на 12 марта уничтожили при попытке прорыва в Белгородскую область 30 украинских националистов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что в ночь на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через госграницу в Белгородскую область.

«В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два миномётных расчёта», — сообщили в Росгвардии.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, около 3:00 мск 12 марта после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трёх направлениях в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что в результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, были отброшены, а нарушений государственной границы удалось не допустить.

Более того, в период с 08:00 до 08:25 мск 12 марта были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населённого пункта Тёткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен, сообщили в Минобороны.

Также Министерство обороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничной к Белгородской области зоне.

Вероятно, диверсанты пытались закрепиться на территории России. При этом главная цель атаки — создание яркой картинки, заявил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук. В подобные самоубийственные рейды, добавил он, отправляют в основном формирования коллаборантов из числа российских граждан. Для Киева они разменная монета, которую не жалко потратить ради пропаганды.