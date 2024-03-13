Путин рассказал, как Трамп называл Байдена в годы президентства
Путин: Трамп во время президентства называл Байдена «спящим Джо»
Москва, 13 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Дональд Трамп, будучи президентом США, задал российскому лидеру Владимиру Путину один провокационный вопрос. Об этом глава России рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, опубликованному 13 марта «РИА Новости».
«Хочешь, чтобы победил спящий Джо?» — спросил, в частности, Трамп у Путина, упрекая в симпатиях к тогдашнему кандидату в президенты Джо Байдену.
Путин отметил что был удивлён, когда Трампа начали преследовать за то, что Россия якобы поддерживала его как кандидата.
«Ну бред какой-то полный», — добавил президент России.
Как передавало ИА Регнум, в интервью также Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в выборы американского президента. Москва будет работать с любым лидером, которого выберет американский народ.
Также российский лидер отметил, что предвыборная гонка в США приобретает всё более «нецивилизованный характер», а американская политическая система не может претендовать на роль демократической «во всех смыслах».