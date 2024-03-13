Москва, 13 марта, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Сотрудник ЦРУ командовал отрядом наёмников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян.

Кадр из видео

По его словам, он и другие бойцы увидели незнакомого человека, когда пришли в столовую. Там находились американские наёмники, уже знакомые украинцам.

«Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их бывший командир, и он приехал повидаться с ними», — сказал Водян «РИА Новости».

Командира наёмников ранили, он прошёл лечение и на сутки приехал в часть перед отъездом из зоны конфликта, добавил пленный. Это было в конце 2023 года на полигоне 59-й бригады.

Сам Водян проходил там обучение, но где находится полигон, сказать не мог. Он только запомнил, что дорога от полигона до расположения его подразделения в зоне боевых действий заняла примерно 2,5 часа.

Мужчину мобилизовали из Николаевской области в ноябре, в конце января он попал в плен к российским военным у села Первомайское в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Водян рассказал о воевавших в его подразделении наёмниках из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии. По его словам, все они заключили контракты с ВСУ, некоторые получили боевой опыт в Ираке и Афганистане.