Херсон, 13 марта, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Российские военные провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области и уничтожили несколько позиций ВСУ у основания Антоновского моста. Об этом 13 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки», — написал Сальдо.

Он отметил, что морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста и уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления беспилотниками и станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения, связи и сосредоточения живой силы.

По словам Сальдо, из-за внезапности противник не смог вовремя среагировать. Его общие потери составили до 30 боевиков.

Глава региона добавил, что после завершения операции российские бойцы смогли отойти на левый берег без безвозвратных потерь.

Также Сальдо обратил внимание, что десант высадился на том же самом месте, где в 1944 году советские солдаты захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом ко взлому фашистской обороны.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Сальдо сообщил, что российские военные подорвали буксир, который ВСУ вывели в русло Днепра в Херсонской области. Он отметил, что в течение суток военнослужащие группировки войск «Днепр» продолжали наносить удары артиллерией и беспилотниками по противнику на правом берегу. Также глава региона уточнил, что за сутки было уничтожено 66 бойцов ВСУ, один танк, восемь орудий и миномётов, пять катеров и два автомобиля, сбито и подавлено 39 беспилотников, удары нанесены по 35 пунктам временной дислокации ВСУ.