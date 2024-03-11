Херсон, 11 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Российские военные подорвали буксир, который ВСУ вывели в русло Днепра в Херсонской области. Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Станислав Красильников /РИА Новости

Он отметил, что в течение суток 10 марта военнослужащие группировки войск «Днепр» продолжали наносить удары артиллерией и беспилотниками по противнику на правом берегу.

«Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой», — написал Сальдо.

Он добавил, что российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, которые могут устроить ВСУ в рамках так называемого наступления в Чёрном море.

Глава региона уточнил, что в зоне ответственности группировки войск «Днепр» за сутки было уничтожено 66 бойцов ВСУ, один танк, восемь орудий и миномётов, пять катеров и два автомобиля. Сбито и подавлено 39 беспилотников, удары нанесены по 35 пунктам временной дислокации ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сальдо заявил, что попытки киевских боевиков закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди украинских военных. Он пояснил, что и глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что никакого успеха на левом берегу Днепра ВСУ не добьются, а значит, людей бросают на смерть, чтобы получить дополнительные ресурсы и финансы от союзников для личных целей.