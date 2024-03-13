Москва, 13 марта, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Большинство россиян — 70% мужчин и 72% женщин — хотят иметь двух и более детей. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин.

Alexey Belkin/Global Look Press

Глава государства подчеркнул, что жители России, которые хотят иметь двух и более детей, получат весь набор мер поддержки. Он отметил, что в течение шести лет планируется потратить на поддержку семей до 14 трлн рублей.

«Это огромные деньги. И направлений поддержки семей с детьми очень много», — сказал Путин.

Он пояснил, что говорит в том числе об общесоциальных направлениях, таких как строительство и ремонт школ и детских садов. Кроме того, предусмотрена поддержка для женщин с периода беременности до достижения ребёнком совершеннолетия.

Почти 400 тыс. женщин сейчас получают пособия, это почти каждая третья женщина, ожидающая ребёнка. Более 10 млн детей получают пособия, а это серьёзная вещь, констатировал президент.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в послании к Федеральному собранию Путин заявил, что нацпроект «Семья» будет одним из пяти новых национальных проектов, которые запустят в России. В рамках этого нацпроекта будет оказана финансовая поддержка регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского.

По словам президента, большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. За период с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8%, отметил он.