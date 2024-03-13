Рязань, 13 марта, 2024, 09:01 — ИА Регнум. В результате пожара на нефтезаводе в Рязанской области пострадали два человека, сообщили 13 марта ТАСС в приёмном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани.

Vladimir Baranov/Global Look Press

По данным источника, пациенты попали к ним в состоянии средней степени тяжести, их поместили в отделение травматологии.

Как передавало ИА Регнум, утром 13 марта глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории региона из-за удара беспилотника произошёл пожар на нефтезаводе.

Утром 12 марта украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар.