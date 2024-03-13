Москва, 13 марта, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Россия находится на стратегическом пути своего развития и не свернёт с него, заявил президент РФ Владимир Путин.

Alexey Belkin/Global Look Press

«Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернёт», — заявил глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава государства заявил, что после начала специальной военной операции на Украине западные лидеры думали покончить с Россией, но они оказались бессильны перед единством российского народа, возможностями российской армии и устойчивостью финансово-экономической системы.

В послании Федеральному собранию 29 февраля Путин также заявил, что от мужества российских бойцов в ходе специальной военной операции зависит выполнение обозначенных планов развития России.