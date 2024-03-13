Россия находится на стратегическом пути своего развития, заявил Путин
Путин: Россия не на перепутье, с пути не свернёт
Москва, 13 марта, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Россия находится на стратегическом пути своего развития и не свернёт с него, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернёт», — заявил глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».
Как передавало ИА Регнум, ранее глава государства заявил, что после начала специальной военной операции на Украине западные лидеры думали покончить с Россией, но они оказались бессильны перед единством российского народа, возможностями российской армии и устойчивостью финансово-экономической системы.
В послании Федеральному собранию 29 февраля Путин также заявил, что от мужества российских бойцов в ходе специальной военной операции зависит выполнение обозначенных планов развития России.