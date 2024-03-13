Москва, 13 марта, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Развитие ядерных сил США не означает их готовности завтра развязать ядерную войну, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью «РИА Новости» и журналисту Дмитрию Киселёву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну», — уточнил российский лидер.

Путин добавил, что Россия готова ответить соответствующим образом.

Как сообщало ИА Регнум, российская ядерная триада является более современной, чем любая другая, подчеркнул Владимиру Путин. О российской мощи в вооружении знают все специалисты. Такой триадой располагают ещё США, но РФ продвинулась гораздо больше, признал Путин.

По словам Владимира Путина, с военно-технической точки зрения Россия постоянно находится в состоянии боевой готовности к ядерной войне. В США понимают реакцию РФ на возможную отправку американских войск на Украину. Россия расценила бы такой шаг как интервенцию, добавил Путин.