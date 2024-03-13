Москва, 13 марта, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. Соответствующим образом глава государства ответил на вопрос в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — цитирует Путина «РИА Новости».

В ходе беседы президент напомнил о заявлении США, в котором отрицалась готовность отправить американские войска на Украину. В США, по словам Путина, понимают реакцию России на такой шаг. Москва расценила бы это как интервенцию, добавил российский лидер.

«Не думаю, что здесь всё несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул Путин, указав на президента США Джо Байдена как на представителя традиционной политической школы.

В Соединённых Штатах, кроме действующего главы Белого дома, достаточно других специалистов в сферах российско-американских отношений и стратегической сдержанности, отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта в 10:00 мск на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир большое интервью с Владимиром Путиным. Анонсировал его Ведущий телепрограммы «Вести недели» Дмитрий Киселёв. Также интервью будет доступно на ресурсах «РИА Новости».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 6 марта назвал все звучащие в последнее время на Западе рассуждения о ядерной войне безответственными. Такими рассуждениями эта тема превращается в рутинную, что, по мнению представителя Кремля, крайне опасно.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию предупредил, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Всё, что придумывают на Западе и чем там пугают весь мир, реально угрожает ядерной войной и уничтожением цивилизации, уточнил глава государства.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, ядерный щит России готов к отражению любых атак западного блока во главе с США. Для поддержания полноценной обороноспособности достаточно возобновить испытания, добавил он. Надежды стратегов Пентагона на быстрый глобальный удар, по мнению Литовкина, напрасны. Ответный удар со стороны России гарантирован, и он будет страшным для Соединённых Штатов. А любые надежды в Вашингтоне на то, что Пентагону удастся единовременным ударом лишить российский вооружённые силы возможности ответить, просто наивны, заверил эксперт.