Брюссель, 13 марта, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Евросоюзу не удастся передать Украине доходы от российских активов за 2022–2023 годы в размере €5,2 млрд до окончательного урегулирования конфликта. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника, занимающегося вопросами конфискации замороженных российских средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

«С начала военного конфликта и до февраля 2024 года доходы от замороженных [в ЕС] активов составили €5,2 млрд. Однако, поскольку ЕС смог принять решение о статусе доходов от замороженных активов только 12 февраля текущего года, полученные до этого доходы будет очень сложно изъять ретроспективным путём, сделать это будет [теоретически] возможно только после завершения конфликта и его окончательного урегулирования», — уточнил еврочиновник.

Депозитарий Euroclear, по его словам, уже записал эти средства в свою операционную прибыль за 2022 и 2023 годы, уплатив с неё налоги бельгийскому государству. В февральском заявлении Еврокомиссии говорилось, что доходы от замороженных активов ЦБ РФ «не принадлежат России», напомнил источник агентства.

Кроме того, он прокомментировал проект механизма изъятия этих доходов, готовящийся Еврокомиссией к рассмотрению на саммите ЕС 21–22 марта. По его словам, Евросоюз надеется на получение доходов от российских активов за 2024–2027 годы от €15 до €20 млрд, в зависимости от изменений глобальных ставок процента. Не исключено, что Еврокомиссия намерена на предстоящем саммите ЕС предложить облагать доходы от активов ЦБ РФ близким к 100% европейским налогом. При этом вырученные средства перейдут сразу в распоряжение Еврокомиссии, подчеркнул источник.

Как сообщало ИА Регнум, ответные меры России на изъятие Еврокомиссией замороженных в ЕС активов Центробанка РФ угрожают банкротством бельгийской площадке Euroclear, отметил неназванный европейский чиновник в интервью агентству Reuters. Утверждается, что в первую очередь ЦБ может забрать порядка «€33 млрд активов Euroclear» в российской юрисдикции. Предположительно, иски подадут для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. ЕС следует подготовиться к многочисленным искам западных банков, которые также потеряют свои активы в результате санкционных действий. С помощью такого механизма Россия способна полностью опустошить Euroclear, признал еврочиновник.

Всего после начала СВО на Украине Евросоюз и США заморозили финансовые активы России на сумму $300 млрд.