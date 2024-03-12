Брюссель, 13 марта, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Ответные действия России на изъятие Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов Центробанка РФ чреваты банкротством бельгийской площадки Euroclear. Соответствующим мнением в интервью агентству Reuters поделился неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных российских активов.

Сергей Корсун ИА Регнум ЕС, золото-валютные резервы России, грабеж, санкции

Издание отметило, что банкротство Euroclear угрожает финансовой стабильности всего Евросоюза, это может привести к глобальному финансовому кризису.

По словам источника агентства, для поддержки Украины необходимо гарантировать, что не произойдёт нарушения финансовой стабильности.

«В тот момент, когда военные действия закончатся и все договорённости будут достигнуты, деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы Украине. Но мы должны сохранить значительную их часть на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнётся с волной исков», — уточнил он.

Иски будут исходить от не признающего западные санкции Центробанка РФ, подчеркнули в издании. Утверждается, что в первую очередь ЦБ может забрать порядка «€33 млрд активов Euroclear» в российской юрисдикции. Предположительно, иски подадут для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. ЕС следует подготовиться к многочисленным искам западных банков, которые также потеряют свои активы в результате санкционных действий.

С помощью такого механизма Россия способна полностью опустошить Euroclear, признал еврочиновник. В случае лишения ликвидности Центробанк Бельгии будет вынужден отозвать у площадки лицензию. Как пояснили в Reuters, это приведёт к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, так как через Euroclear осуществляется управление капиталами объёмом до €37 трлн по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Совет Евросоюза разрешил использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Отмечено, что депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от активов РФ по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

После начала СВО на Украине Евросоюз и США заморозили финансовые активы России на сумму порядка $300 млрд. В Европе заявили, что ищут правовые основания для отъёма этих денег, чтобы передать Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Такие действия не могут остаться без последствий, добавил представитель Кремля. США таким образом пытаются оказать давление на европейцев. Возникла парадоксальная ситуация, ведь большая часть российских активов находится не в США, а в Европе, подчеркнул Песков.