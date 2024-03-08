Вашингтон, 8 марта, 2024, 08:22 — ИА Регнум. США не желают вступать в конфликт с Китаем, но стремятся к конкуренции за лидерство в XXI веке, заявил американский президент Джо Байден 7 марта в своём ежегодном послании к Конгрессу Соединённых Штатов. Текст его речи опубликовывали на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Кроме того, по мнению главы государства, Вашингтон готов соперничать в этом направлении не только с КНР, но и с любой другой страной мира.

Как сообщало ИА Регнум, в июне доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко выразила мнение о том, что Китай не исключает вероятности усиления напряжённости по ситуации с Тайванем, поэтому моделирует и показывает миру различные сценарии развития конфликта с США на море. Так она прокомментировала сообщения в СМИ о разработке китайскими военными аналитиками моделей развития военно-морского конфликта между КНР и альянсом стран во главе с Соединёнными Штатами.

В августе газета South China Morning Post опубликовала статью, в которой говорилось о том, что США обрекают себя на самоуничтожение из-за внутренних конфликтов и некорректной оценки в отношении Китая. Автор публикации пояснил, что американская элита оценивает китайскую угрозу с позиции игры с нулевой суммой.

Кроме того, в статье отмечалось, что президентские выборы в США в 2024 году могут обострить и без того опасную конкуренцию Вашингтона и Пекина.