Бухарест, 12 марта, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что намерен баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом лидер страны заявил в ходе брифинга.

Jean-Francois Badias /AP/TASS Президент Румынии Клаус Йоханнис

«Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года нынешний генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что организация сможет найти ему достойного преемника. Он подчеркнул, что на тот момент занимал эту должность уже девять лет и теперь генсеком альянса должен стать кто-нибудь другой.

Как ранее пояснил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, для РФ не имеет значения, кто сменит Столтенберга на посту генсека НАТО, поскольку этот чиновник лишь выражает согласованную позицию всего Североатлантического альянса.