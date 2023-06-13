Брюссель, 13 июня, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг уверен в том, что организация сможет найти ему достойного преемника. Он заявил об этом 13 июня в интервью телеканалу PBS.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг

«Я абсолютно уверен, что этот прекрасный альянс сможет найти прекрасного преемника», — сказал он, и уточнил, что в данный момент сконцентрирован на том, чтобы находиться на занимаемом посту до окончания своих полномочий.

В ответ на уточняющий вопрос ведущего о том, каковы его планы после этого, Столтенберг уточнил, что только хочет завершить до конца своё пребывание на посту генсека НАТО. При этом он подчеркнул, что занимает эту должность уже девять лет и теперь генсеком альянса должен стать кто-нибудь другой.

Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО заканчиваются в конце сентября 2023 года, однако он может продолжить занимать этот пост ещё несколько месяцев, до момента согласования альянсом преемника. До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что имя нового генсека НАТО могут объявить на саммите альянса в Вильнюсе, который намечен на июль.

При этом ранее появлялись сообщения о том, что этот пост могут занять премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава нидерландского правительства Марк Рютте, председатель кабмина Испании Педро Санчес, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес и эстонский премьер Кая Каллас.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Столтенберг заявил, что Швеция может войти в НАТО уже к июльскому саммиту организации в Вильнюсе. При этом он уточнил, что не может этого гарантировать.