Москва, 12 марта, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» назвал самым мощным российским оружием консолидацию общества и преданность людей Родине.

РИА Новости/Сергей Савостьянов

«Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служите», — сказал президент, обращаясь к участнику специальной военной операции Амир Аккао.

Российский боец рассказал президенту, что осенью 2022 года получил повестку и сразу же отправился защищать страну.

«Это самое главное, самое мощное оружие», — подчеркнул глава государства.

Те люди, которые рассчитывали подавить Россию с помощью экономических санкций, с помощью вооружённой силы, отметил Владимир Путин, они этого не учитывали и учитывать не могут.

По его словам, Россия уверенно смотрит в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности благодаря своим героям.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин подчеркнул, что в будущем передать и доверить Россию можно будет героям спецоперации, которые проявили себя и в тылу, и в зоне боевых действий на Украине.

Подлинные герои и патриоты порой довольно скромны и сдержанны, отметил он и добавил, что такие люди должны выходить на ведущие позиции во всех областях и сферах деятельности.