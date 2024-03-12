Москва, 12 марта, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 12 марта приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий сдавать квартиру посуточно, если в ней отсутствуют приборы учёта используемых ресурсов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В документе, в частности, говорится, что собственник жилого помещения вправе сдать его при условии соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также требований энергетической эффективности и оснащённости помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

Это касается приборов учёта в системах электро-, газо-, водо — и теплоснабжения.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в России появится закон о посуточной аренде жилья. Правительственная комиссия поддержала законопроект Минстроя и жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому граждане смогут сдавать квартиры на короткие сроки при условии соблюдения прав соседей.