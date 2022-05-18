Москва, 18 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России применяют в ходе военной спецоперации на Украине лазерное оружие. Об этом 18 мая сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире Первого канала.

Goverment.ru Юрий Борисов

По словам вице-премьера, комплексы лазерного оружия начинают поступать в российскую армию. При этом речь идёт не только о «Пересвете», но и новых образцах оружия.

В качестве примера Борисов назвал лазерный комплекс «Задира», способный поражать цель на расстоянии до пяти километров.

«Первые образцы уже используются», — сказал зампред правительства.