Лондон, 19 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Великобритания успешно испытала лазерное направленное энергетическое оружие дальнего действия DragonFire, сообщило минобороны страны. Там отметили, в этот раз комплекс успешно поразил несколько воздушных целей.

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«В ходе испытаний на ракетном полигоне минобороны на Гебридских островах система лазерного направленного энергетического оружия DragonFire успешно провела первую в Великобритании мощную стрельбу лазерным оружием по воздушным целям», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года на тот момент вице-премьер Юрий Борисов объявил, что в России на боевом применении есть не только лазерное оружие «Пересвет», но используется также лазерный комплекс «Задира».

По словам военного эксперта Александра Михайловского, в 2023 году неоднократно становилось известно о новых разработках российской оборонки, которые в будущем должны будут изменить правила ведения боевых действий на десятилетия вперёд. Главной «сенсацией» стали испытания ядерной ракеты «Буревестник». Они прошли успешно, уточнил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. Президент напомнил: эта крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой — одно из тех вооружений, появление которых он анонсировал несколько лет назад.