Киев, 12 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. На Украине задержали военнослужащий ВСУ, который пытался отравить командиров одного из подразделений на части Запорожской области, контролируемой киевским режимом. Об этом 12 марта сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своём Telegram-канале.

«Для совершения преступления он (задержанный военный) планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, добавили там, задержанный передавал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Мужчине предъявлено обвинение по статье «государственное предательство, совершённое в условиях военного положения», ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как передавало ИА Регнум, разведывательный беспилотник российских военных зафиксировал расстрел раненого бойца ВСУ его же командиром. Как стало известно 10 марта, инцидент произошёл в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Одного из украинских солдат ранило. После этого офицер достал пистолет и добил своего раненого товарища

Ещё в октябре 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что стрельба по своим стала в ВСУ обычным делом. Мобилизованных используют как прикрытие, пока наёмники, члены нацбатальонов и кадровые военные прячутся за ними, добавил он.

В конце декабря 2023 года стало известно, что украинские войска применяют заградительные отряды для того, чтобы не дать мобилизованным и бойцам сбежать с поля боя. Видеозапись с доказательствами расстрела украинских военнослужащих журналистам предоставил осведомлённый источник.