Будапешт, 12 марта, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Создание корпуса реактора для атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии начнётся на предприятиях «Росатома» в апреле, а первый бетон в фундамент можно будет залить до конца 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто после встречи в Будапеште с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

EPA/ТАСС Строительная площадка АЭС «Пакш-2»

Глава венгерского МИД отметил, что работы по укреплению почвы в котловане под пятым и шестым энергоблоками станции будут завершены к концу года. Петер Сийярто подчеркнул, что заливка первого бетона считается краеугольным камнем в процессе возведения АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии продолжится и не будет заморожен, несмотря на критику со стороны США, Британии и ЕС. Он назвал это как раз тем самым случаем, когда «караван идёт и будет идти при любом раскладе».

В мае того же года глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что в контракте на строительство «Пакш-2» не поменялись существенные пункты, такие как подрядчик, которым продолжает оставаться российская корпорация «Росатом».

Он уточнил, что технические изменения в контрактах на строительство и финансирование строительства, которые согласованы с российской стороной, призваны ускорить завершение инвестиций.