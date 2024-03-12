Москва, 12 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Все российские граждане имеют право принимать участие в голосовании на выборах президента России и каждый голос важен, заявил 12 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Река/ТАСС

Таким образом он ответил на вопрос, известно ли в Кремле, сколько потенциальных избирателей находится за границей и насколько важны их голоса.

«Разумеется, все граждане РФ имеют право принимать участие в голосовании и каждый голос важен», — сказал представитель Кремля.

Что касается каких-то параметров, то лучше адресовать этот вопрос в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что к утру 11 марта более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно в 39 субъектах РФ. Она добавила, что свыше 8,5 млн избирателей воспользовались возможностью дистанционного голосования. Около 4 млн 50 тыс. заявлений поступило от граждан, которые в дни голосования будут находиться вдали от своего участка.