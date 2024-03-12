Москва, 12 марта, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 («Сибирь») из-за вопросов ценообразования, сообщили 12 марта в пресс-службе ведомства.

Юрий Смитюк/ТАСС

«ФАС возбудила дело в отношении S7. <…> Авиакомпания не исполнила предупреждение службы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ФАС ранее установили, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продавала авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет, уточнили в ведомстве.

В случае установления вины авиакомпании грозит штраф, добавили в службе.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября 2023 года Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение российской авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») за размер платы с пассажира за корректировку в графе «фамилия, имя, отчество» (ФИО) в билете. В ФАС подчеркнули, что авиакомпания не предоставила доказательств экономической обоснованности установления указанного размера платы.

13 июля Генеральная прокуратура России и ФАС начали проверку российских авиакомпаний и аэропортов на предмет формирования цен на их услуги. Проверки затронули Москву, Хабаровск, Красноярск, Пермский, Приморский и Забайкальский края и ещё несколько регионов. В ФАС пояснили, что при выявлении антимонопольных нарушений в отношении нарушителей примут меры.