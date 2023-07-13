Москва, 13 июля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали проверку российских авиакомпаний и аэропортов на предмет формирования цен на их услуги. Об этом 13 июля сообщили в антимонопольной службе.

Илья Наймушин/РАИ Новости

«Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки затронули Москву, Хабаровск, Красноярск, Пермский, Приморский и Забайкальский края и ещё несколько регионов. В ФАС пояснили, что при выявлении антимонопольных нарушений в отношении нарушителей примут меры.

В Министерстве транспорта ранее заявили о сохранении в России доступных цен на авиабилеты. В ведомстве отметили, что аномально высокого роста цен на внутренние авиаперелёты на летний период не наблюдается, хотя это традиционно происходит и позволяет компенсировать недополученную прибыль так называемого «низкого» сезона. В Минтрансе добавили, что рост стоимости билетов в январе–мае составил в среднем 6,2% (420 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).

Как сообщало ИА Регнум, в России могут ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпаний. Его размер ещё неизвестен, предполагается, что он останется в диапазоне 300 руб. с пассажира. По мнению экспертов, новый сбор повысит стоимость билетов, а польза от него неочевидна.