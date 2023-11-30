Москва, 1 декабря, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение российской авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») за размер платы с пассажира за корректировку в графе «фамилия, имя, отчество» (ФИО) в билете, сообщили в пресс-службе ведомства.

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С клиентов требовали заплатить за эту услугу от 500 до 5000 рублей. В ФАС считают, что подобные условия «Победы» содержат признаки злоупотребления.

«По мнению службы, в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением. Ведомство выдало компании предупреждение», — говорится в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что авиакомпания не предоставила доказательств экономической обоснованности установления указанного размера платы. В течение следующих 30 дней «Победа» должна будет определить и утвердить единый размер платы за изменение условий договора перевозки в соответствии с фактическими и экономически обоснованными расходами перевозчика.

В ведомстве также уточнили, что авиакомпания проинформировала ведомство о готовности установить для таких случаев единый уровень платы в размере 800 рублей. В «Победе» утверждают, что для этого в организации уже занимаются корректировкой своих нормативных актов.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля ФАС России выдала предостережение совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву после его слов о возможном росте цен на авиабилеты на международные рейсы на 40%. Кроме того, ведомство совместно с Генеральной прокуратурой России начало проверку российских авиакомпаний и аэропортов на предмет формирования цен на их услуги.

Их деятельность затронула Москву, Хабаровск, Красноярск, Пермский, Приморский и Забайкальский края, а также ещё несколько регионов.