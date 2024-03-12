Кстовский район, Нижегородская область, 12 марта, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области достаточно. По оперативной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

«Работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников», — говорится в сообщении.

Никитин добавил, что сейчас специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха около ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 марта беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 12 марта киевский режим предпринял попытку массовой террористической атаки c применением беспилотников на территорию РФ. По информации ведомства, 25 вражеских дронов перехвачены в небе над семью регионами страны. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.