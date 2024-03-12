Париж, 12 марта, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Запад не желает признавать влияние БРИКС и вести диалог о новой архитектуре безопасности, но однополярный мир исчерпал себя. Об этом «РИА Новости» заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.

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«Однополярный мир американского империализма закончился со всех точек зрения: военной, демографической, экономической — в том году впервые ВВП стран БРИКС превысил ВВП стран «Большой семёрки», что очень символично», — сказал он.

По словам политика, сейчас отмечается «перебалансировка международной торговли и дипломатии». Сегодня разрешить палестино-израильский конфликт пытаются страны БРИКС, например, Бразилия. Ещё около двадцати пяти лет назад эту роль могла играть Франция, однако эстафету переняли страны Юга. Жаль, что Франция молчит и зависима в этом вопросе от США, добавил Филиппо.

Он добавил, что изменение баланса сил будет всё больше выражаться по демографическим, экономическим, политически и военным причинам. В свою очередь Франция могла бы сыграть роль посредника между западными странами и новыми влиятельными державами, заключил Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, страны БРИКС не намерены развивать военно-техническое сотрудничество или проводить совместные военные учения. Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Россия с 1 января 2024 года начала председательство в БРИКС. Это совпало с историческим присоединением новых членов — Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, число участников БРИКС возросло до десяти.